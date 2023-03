Provenienzforschung : So will das Zürcher Kunsthaus Raubkunst-Fälle verhindern

Am Dienstag hat das Kunsthaus Zürich eine neue Strategie zur Herkunftsforschung ihrer Sammlung vorgestellt, damit Raubkunst-Fälle ausgeschlossen werden können. So will das Kunsthaus mit Werken proaktiver umgehen, die nach vertiefter Forschung als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut eingestuft werden könnten. «Die laufende systematische Überprüfung der Sammlungsbestände wird weitergeführt und vertieft.» Dabei sollen Werke auf ihre Provenienz geprüft werden, die vor 1945 entstanden sind und in der Zeit von Januar 1933 bis Mai 1945 ihren Besitzer gewechselt haben.