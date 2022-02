Personen aus Drittstaaten – So will der Bundesrat ausländische Studierende im Land halten

Der Streit mit der EU nach dem gescheiterten Rahmenabkommen beschäftigt die Schweizer Politik weiter. Im Fokus stehen zurzeit insbesondere die Hochschulen, die mit dem Ausschluss aus dem Forschungsprogramm Horizon stark von der diplomatischen Verstimmung betroffen sind. Nun will der Bundesrat die Gruppe der nicht-europäischen Studierenden stärken. Personen aus Ländern wie Grossbritannien, China oder den USA soll der Zugang zu einer Aufenthaltsbewilligung nach einem Studium hierzulande erleichtert werden, wie SRF berichtet. Gemäss des neuen Vorschlags würden Personen, die in Branchen arbeiten, die besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind, künftig von den Kontingentsregeln für Bürgerinnen und Bürger von Drittstaaten ausgenommen. Davon betroffen wären zwischen 200 und 300 Personen pro Jahr.

Neue Regelung soll Mangel an Gesundheitspersonal lindern

Das Parlament hatte den Bundesrat damit beauftragt, eine Lösung in der Sache auszuarbeiten. Bislang fielen Personen, die ihr Studium in der Schweiz absolviert hatten und aus einem Drittstaat – also weder der Schweiz noch der EU – kamen, unter ein Kontingent. Pro Jahr erhält hierzulande nur eine begrenzte Anzahl Ausländerinnen und Ausländer so ein Aufenthaltsrecht. Schon länger forderten Exponenten aus Wirtschaft und Politik einen Richtungswechsel in der Angelegenheit. Sie wollten, dass Studienabgänger und -abgängerinnen aus Ländern wie China, Indien, Grossbritannien oder den USA künftig einfacher in der Schweiz bleiben können, nachdem sie ein Studium hier absolviert haben.