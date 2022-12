Medienkonferenz mit Guy Parmelin: So will der Bundesrat die Unternehmen entlasten

Der Bund will Unternehmen bei administrativen Regulierungen entlasten.

Wie der Bund in seiner Mitteilung zur Medienkonferenz von SVP-Bundesrat Guy Parmelin schreibt, seien aus seiner Sicht effiziente und massvolle Regulierungen ein zentrales Element für attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Mit dem Unternehmensentlastungsgesetz schlägt der Bundesrat verschiedene gezielte Massnahmen zur administrativen Entlastung vor. Die Digitalisierung von Behördenleistungen soll für Unternehmen auf der elektronischen Plattform «EasyGov» weiter ausgebaut werden.

Neue Regulierungen sollen schlank bleiben

Die gesetzliche Verankerung von Grundsätzen und Prüfpflichten soll dazu beitragen, dass neue Regulierungen effizient und insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen administrativ schlank ausgestaltet werden. Regulierungskosten der Unternehmen sollen transparenter ausgewiesen werden und damit in die Entscheidungsgrundlagen von Bundesrat und Parlament einfliessen.

Auch die Vorlage zur Einführung einer Regulierungsbremse verfolge demnach das Ziel, die Regulierungsbelastung der Unternehmen einzudämmen. Gemäss dem parlamentarischen Auftrag sollen für Unternehmen besonders kostspielige Regulierungen im Parlament künftig einem qualifizierten Mehr unterstellt werden, was eine Verfassungsänderung erforderlich macht. Der Bundesrat steht diesem Instrument seit Beginn kritisch gegenüber. Dennoch hat der Bundesrat am 4. März 2022 entschieden, eine Botschaft auszuarbeiten und den Auftrag des Parlaments zu erfüllen, jedoch in dieser auf einen Antrag auf Zustimmung zum Erlassentwurf zu verzichten.