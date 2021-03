Erlaubt es die epidemiologische Lage am 22. März, sollen Restaurants und Bars ihre Terrassen wieder öffnen. Es gilt eine Sitzpflicht und die Maske darf nur während der Konsumation abgelegt werden.

Mit einem konkreten Datum für weitere Lockerungen zögert der Bundesrat vorerst. So liess er am Freitag offen, ob die epidemiologische Lage einen zweiten Öffnungsschritt am 22. März zulässt. Die aktuelle epidemiologische Situation bewertet er als weiterhin «sehr fragil» und die weitere Entwicklung der Epidemie als unklar.