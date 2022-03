Ukraine-Flüchtende in Zürich – «Wir müssen Integration mit den Menschen und nicht für die Menschen machen»

Laut Jacqueline Fehr ist es wichtig, eine breite Palette an Angeboten zu haben. Die Angebote sollen für alle gleich sein, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. «Wie diese in Anspruch genommen werden, wird sich noch zeigen. Es wird Personen geben, die mehr Betreuung brauchen und solche, die diese weniger in Anspruch nehmen werden.»