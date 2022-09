Debatte über Versorgungssicherheit: So will der Nationalrat die Versorgungssicherheit garantieren – die Debatte jetzt live

Die SVP gelangt in der ausserordentlichen Session am Mittwochnachmittag mit weiteren Motionen an den Bundesrat. So beauftragt die Schweizerische Volkpartei den Bundesrat damit, rasch Massnahmen zur Steigerung der einheimischen Produktion zu ergreifen, indem der Landwirtschaft neue Landwirtschaftsflächen zur Verfügung gestellt werden.