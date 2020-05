10-Millionen-Projekt

So will die BLS das Wasser aus dem Lötschbergtunnel raushalten

Seit Februar kam es im Lötschberg-Basistunnel wiederholt zu Wassereinbrüchen. Mit einer Kaverne im Tunnel soll dies in Zukunft verhindert werden.

Nach mehreren Wassereinbrüchen an einer Stelle des Lötschberg-Basistunnels will die Tunnelbetreiberin BLS Wasser und Schlamm in einer neuen Kaverne fassen und aus dem Tunnel leiten. Die BLS hofft, bereits im Herbst mit dem Bau beginnen zu können. Die Kosten werden auf rund 10 Millionen geschätzt. Wie die Kaverne genau funktionieren soll, sehen Sie im Video.