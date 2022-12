So will die Energiebranche die Schweizer Stromversorgung sicherstellen

In der Studie wurden verschiedene Szenarien analysiert.

Die Energiebranche hat in ihrer Studie «Energiezukunft 50» Optionen zum Umbau des schweizerischen Energiesystems untersucht.

Auch bedarf es grosser Akzeptanz der Gesellschaft in Bezug auf neue Energieinfrastrukturen.

In der Studie «Energiezukunft 2050» hat die Energiebranche Optionen zum Umbau des schweizerischen Energiesystems und deren Auswirkungen auf die Erfüllung der Energie- und Klimaziele der Schweiz untersucht. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Diese Szenarien wurden untersucht

Die Studie arbeitet mit möglichen Szenarien für die Zukunft der Schweizer Stromversorgung . Dabei wurden vier Dimensionen formuliert: defensiv, offensiv, integriert und isoliert. Bei den ersten beiden Dimensionen geht es um die Akzeptanz für neue Energieinfrastrukturen in der Schweiz. Die letzteren beiden Dimensionen beschreiben, wie stark die Schweiz in den europäischen Energiemarkt integriert wird.

Szenario «offensiv-integriert»

Wichtig für dieses Szenario werden die bestehende Wasserkraft und ein starker Zubau der Photovoltaik-Anlagen (PV) auf Dächern und als Freiflächenanlagen in den Bergen. Die zweite tragende Säule bilden Windkraftanlagen und thermische, mit Wasserstoff betriebene Kraftwerke. Diese könnten ab 2040 gebaut werden.

Dieser Übergang könnte laut der Studie kritisch werden, da dann die letzten bestehenden Schweizer Kernkraftwerke vom Netz genommen werden, die Wasserstoff-Kraftwerke aber erst nach 2040 einsatzbereit sind. In diesem Szenario belaufen sich die jährlichen Kosten auf 24 Milliarden Franken. Im Sommer und Winter wird weniger Strom importiert als im anderen Szenario.

Szenario «defensiv-isoliert»

Dieses Szenario bietet weniger Möglichkeiten, die Energieversorgung der Schweiz sicherzustellen. Es lässt keinen Ausbau der Windenergie, alpiner PV-Anlagen oder von Wasserkraft zu. Auch kann weniger Elektrizität mit dem Ausland ausgetauscht werden. Auch in diesem Szenario werden alle bestehenden Kernkraftwerke vom Netz genommen – der Ersatz erfolgt primär über PV-Anlagen. Alpine Freiflächenanlagen sind ausgeschlossen.

Für die benötigte Flexibilität werden in diesem Szenario Gas-Kombikraftwerke eingesetzt, die mit künstlichem und aus biologischen Abfällen hergestelltem Gas betrieben werden. Durch die fehlende Integration in den europäischen Energiemarkt könnte nur eine limitierte Menge Energie importiert werden – im Winter müsste die Kapazität voll ausgeschöpft werden, um den Bedarf zu decken. In diesem Szenario belaufen sich die jährlichen Kosten auf 28 Milliarden Franken.