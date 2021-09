So will die Nati heute die Weltrekord-Italiener knacken

Seit 35 Spielen ist Italien ungeschlagen. Letztmals ging der Europameister vor zwei Jahren im Nations-League-Spiel gegen Portugal (0:1) als Verlierer vom Platz. Ausgerechnet gegen die Schweiz könnte sich die Squadra Azzurra am Sonntagabend den Weltrekord sichern. 36 Spiele in Serie ohne eine einzige Pleite – das gab es noch nie.

An der EM ohne Chance

Keine drei Monate ist es her, als die Schweiz im EM-Gruppenspiel gegen denselben Gegner in Bestbestbesetzung antrat und mit 0:3 unterging . «Es wird ein anderes Spiel werden», verspricht Goalie Yann Sommer. «Im Spiel an der EM haben wir vieles nicht gut gemacht.» Dem stimmt auch Nicol Elvedi zu: «Wir sind damals nicht als Team aufgetreten.»

Doch wie will die Nati Italien knacken? «Wir werden nicht nur hinten reinstehen können. Es braucht auch Torgefahr in der Offensive», sagt Murat Yakin. Dabei könnte der Nati-Trainer in der Defensive auf eine Viererkette setzen, auf die in den vergangenen Trainingstagen mehrfach der Fokus gelegt wurde. Die von Vorgänger Vladimir Petkovic installierte Fünferkette, mit der die Nati auch an der EM agierte, könnte unter Yakin in Zukunft deutlich seltener zum Einsatz kommen.