St. Gallen: Neue Präventionsmassnahme gegen Telefon-Betrüger

Das ist die Situation

Diese Präventionsmassnahme ist geplant

Papiersäckchen in Vorarlberg

Auch in Vorarlberg (A) sah man sich gezwungen, Massnahmen zu ergreifen. Dort wurden diese Woche neue Papiersäckchen für Banknoten mit Betrugs-Warnhinweisen eingeführt. Bei jedem Bezug am Schalter wird das Geld zukünftig in diesen Säckchen übergeben. «Wir möchten dort ansetzen, wo die Leute mit dem Geld in Kontakt kommen», so Michel Haller, Bankensprecher, zu 20 Minuten.