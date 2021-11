Strategie SBB 2030 - SBB will mit Freizeitfahrplan Weg aus der Corona-Krise finden

In einer heute veröffentlichten Medienmitteilung zeichnet die SBB vor, wie sie die Schiene gegenüber dem motorisierten Individualverkehr attraktiver machen will: So will das Unternehmen bis 2025 die Corona-bedingt «sehr angespannte» finanzielle Lage bewältigen, den Betrieb und Fahrplan stabilisieren und die Kundenorientierung erhöhen.