15 Prozent – So will die Schweiz die globale Mindeststeuer umsetzen

Erstmals bekannt wurden die Pläne während des G7-Gipfels im vergangenen Sommer in England (im Bild: Die Finanzminister der Staaten)

Die OECD hat die Federführung beim Programm übernommen, an dem rund 137 Staaten teilnehmen.

Finanzminister Ueli Maurer hat am Donnerstag mitgeteilt, wie der Bundesrat die Umsetzung der globalen Mindeststeuer angehen will.

In der Schweiz stiess der Vorschlag im vergangenen Jahr nicht nur auf positive Resonanz.

Die OECD will mit einer Mindeststeuer für Unternehmen von 15 Prozent mehr Fairness herstellen.

Im vergangenen Sommer einigten sich die Industriestaaten der Welt darauf, eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen einzuführen. Mindestens 15 Prozent sollten die 137 teilnehmenden Staaten künftig von multinationalen Unternehmen verlangen. Damit soll dem jahrzehntealten Steuerwettbewerb Einhalt geboten werden. In der Schweiz stiess der Vorschlag nicht nur auf Gegenliebe . Hiesige Verantwortliche fürchten eine nachlassende Attraktivität im internationalen Wettbewerb für Firmenniederlassungen. Allen voran Ueli Maurer zeigte sich wenig erfreut. Nun hat sein Departement Vorschläge zur Umsetzung präsentiert.

Durch eine Verfassungsänderung, die im Nachgang auf ordentlichem Weg erlassen wird, implementiert die Schweiz die Vorschläge der OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa) ab Anfang 2024. Das Vorgehen mit einer vorgeschlagenen Verfassungsänderung und einer Übergangsregelung noch bevor ein Gesetz bestehe, sei bereits einmal bei der Einführung der Mehrwertsteuer genutzt worden, erklärte Maurer an der Pressekonferenz am Donnerstag. «Das Volk wird später ganz normal darüber abstimmen können.»