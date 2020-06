Economiesuisse-Plan

So will die Wirtschaft aus der Krise kommen

Schuldenabbau, 5G-Ausbau und mehr Klimaschutz: Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse hat einen Plan zur Wiederbelebung der Schweizer Wirtschaft veröffentlicht. Experten machen den Realitäts-Check.

So sollen die Ausgaben für Bildung, Forschung und Innovation priorisiert werden.

Economiesuisse will die Innovationskraft in der Schweiz fördern und dafür die Ausgaben für Bildung, Forschung und Innovation priorisieren. Finanzprofessor Christoph Schaltegger von der Universität Luzern hält die Forderung für wichtig. Damit werde das langfristige Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft gestärkt, was auch dem Sozialstaat zugutekomme, sagt Schaltegger zu 20 Minuten. Er sehe gute Chancen, dass die Forderung von der Politik aufgenommen wird.