Easyjet Holidays: Das bietet das neue Reiseportal

Easyjet Holidays: Darum gehts Die Billig-Airline Easyjet startet am 10. August mit Easyjet Holidays in der Schweiz.

Es ist die Premiere des Pauschalreise-Portals ausserhalb Grossbritanniens.

Das Reiseportal sei in 75 Prozent aller Fälle günstiger als die Konkurrenz, sagt der CEO im Interview.

Die Schweiz bekommt einen neuen Riesen als Onlinereiseportal. Die Billig-Airline Easyjet startet am 10. August mit der Tochterfirma Easyjet Holidays in der Schweiz – als erstes Land ausserhalb Grossbritanniens. Dann sind Easyjet-Pauschalreisen mit Flug, Hotel und Transfer ab Basel, Genf und Zürich buchbar.

70 Strand- und Städte-Destinationen in Europa mit 4000 Hotels bietet Easyjet an – vom Drei- bis zum Fünfsternehotel. Bei Problemen sollen ein Chatbot und ein deutschsprachiger Online-Helpdesk helfen. Allerdings arbeiten die Mitarbeiter nicht in der Schweiz, sondern in England. Die ersten Reisen beginnen ab 9. Januar 2024.

In Grossbritannien nutzten laut eigenen Angaben letztes Jahr 1,1 Millionen Menschen das Angebot. Easyjet sei dort der am schnellsten wachsende Reiseanbieter und in vier Jahren zu einem der grössten Reiseanbieter aufgestiegen. Überzeugen will Easyjet bei den Preisen, wie CEO Garry Wilson im Interview mit 20 Minuten sagt.

Warum ist Easyjet nun auch ein Reiseveranstalter mit Hotels?

Garry Wilson: Easyjet hat Millionen von Flug-Passagieren, die meisten buchen aber ihr Hotel in Reisebüros. Dabei haben wir ein grosses Hotel-Netzwerk und können eine hohe Qualität bieten. Deshalb ist der Schritt zum Reiseveranstalter naheliegend.

Warum starten Sie nach Grossbritannien in der Schweiz?

Wir haben in der Schweiz eine grosse Frequenz mit Basel, Genf und Zürich und eine hohe Bekanntheit. Ausserdem ist das Land ein starker Reisetourismusmarkt. Das ist eine gute Gelegenheit, unser Angebot zu testen und dann schnell auch in anderen Märkten wie den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und Italien starten zu können.

Warum gibt es kein Personal in der Schweiz für Easyjet Holidays?

Wir sind in Grossbritannien ansässig und arbeiten eng mit dem Schweizer Team der Easyjet-Fluggesellschaft zusammen. Aber wir werden prüfen, ob wir noch spezifische Teams vor Ort brauchen. Wir sind eine junge Firma, die flexibel reagieren kann.

Wie wollen Sie gegen Reiseportale wie Booking, Tui und Hotelplan bestehen?

Wir sind dank neuer Technologien, niedriger Kostenbasis und sehr guten Beziehungen zu Hotels in 75 Prozent der Reisen billiger als die Konkurrenz (siehe Box). Ausserdem bieten wir auch kleine Hotels, die sonst nur schwer zu finden sind. Wir haben eines der besten Schutzprogramme im Entschädigungsfall und sind flexibler als die Konkurrenz. Bei uns kann man auswählen, wie viele Tage man reisen will, an welchen Tagen und zu welcher Tageszeit.

Preise von Easyjet Holidays: Eine Woche Strandferien (sieben Nächte im Doppelzimmer für zwei Erwachsene mit Abflug zwischen Januar und Mai 2024 + 23 Kilo Freigepäck) gibt es ab 369 Franken pro Person.

Einen Städte-Trip (zwei Nächte im Doppelzimmer für zwei Erwachsene mit Abflug zwischen Januar und Mai 2024 + 23 Kilo Freigepäck) gibt es ab 175 Franken pro Person.

Easyjet bietet billige Flüge, dafür kostet vieles extra. Gilt das auch fürs Reiseportal?

Nein, es gibt keine versteckten Kosten. Bei unseren Pauschalreisen ist alles inklusive Hin- und Rückflug mit 23 Kilogramm Gepäck und Hotelübernachtung. Bei Strandferien gehört auch der Flughafen-Transfer im Shuttle-Bus dazu. Es gibt die Möglichkeit eines gemeinsamen und eines privaten Transfers. Nur diejenigen, die ein privates Taxi wünschen, zahlen extra.

Gibt es Last-Minute-Angebote?

Im Allgemeinen gilt: Je früher Sie buchen, desto günstiger ist der Preis, aber wir bieten auch Angebote der Woche für Spätbucher.

Das gilt bei Stornierungen Bei Easyjet Holidays muss man für eine Pauschalreise nicht den vollen Betrag im Voraus bezahlen, sondern eine Anzahlung von 75 Franken, wie CEO Garry Wilson sagt. Damit sei die Reise zum garantierten Preis gesichert. Wer sich umentscheide, könne die Anzahlung bis zu 60 Tage vor Reiseantritt zurückerstatten lassen und danach das Geld noch für eine andere Reise verwenden. Buchungen liessen sich bis zu 28 Tage vor der Abreise gebührenfrei online ändern.