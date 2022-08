Verstopfte Innenstadt : So will Luzern endlich das Reisecar-Problem in den Griff kriegen

1 / 4 Der Stadtrat möchte gegen das Reisecar-Problem in der Stadt ankämpfen. Nachdem er über 50 vorgeschlagene Lösungsideen beurteilt hat, wird er den Vorschlag der «Stadtpassage» weiterverfolgen. 20min/Gianni Walther Bei der Idee handelt es sich um die Möglichkeit, die Reisecars im neu geplanten Parkhaus des Luzerner Kantonsspitals zu parken. Durch eine 800 Meter lange unterirdische Fussgängerpassage sollen die Touristinnen und Touristen in die Altstadt gelangen. Luzerner Kantonsspital

Die Zahl der Carfahrten ins Zentrum der Stadt Luzern wird so massiv reduziert. Der Schwanenplatz und der Löwenplatz werden frei von Car-Ansammlungen und können anderweitig genutzt werden. 20min/Gianni Walther

Darum gehts Der Stadtrat möchte gegen das Reisecar-Problem in der Stadt ankämpfen.

Infolgedessen hat er sich für die Weiterverfolgung der Lösungsidee «Stadtpassage» entschieden.

Mit der Idee soll das Parkieren von Reisecars neu im Untergeschoss des geplanten Parkhauses des Luzerner Kantonsspitals erfolgen. Diese führt mit einer 800 Meter langen unterirdischen Fussgängerpassage zur Luzerner Altstadt.

Auch wenn noch ungewiss ist, wie sich der Gruppentourismus in den nächsten Jahren entwickelt, wird der Stadtrat die Idee eingehend prüfen.

Luzern – die Hochburg für Touristinnen und Touristen aus aller Welt. Bis zur Corona-Pandemie hat die Stadt eine stetige Zunahme an Touristinnen und Touristen verzeichnet. Die damit verbundenen Carfahrten und Touristenströme wurden von vielen oft als störend empfunden. Der Schwanenplatz etwa war im Sommer meist ein Ort des puren Chaos. Reisebusse standen wie und wo sie wollten, luden ihre Insassen aus, oder nahmen sie wieder auf. Teilweise mitten auf der Strasse, ohne Rücksicht auf den umliegenden Verkehr. Die Folge waren verspätete Busse, Staus und viel Frust bei den Luzernerinnen und Luzernern. Das Wort «Overtourism» hatte Konjunktur. So konnte es nicht weitergehen, und deshalb müssen Massnahmen her, um die Situation in den Griff zu kriegen.

Bis 2019 war der Tourismus in Luzern stetig gestiegen. Diese Daten zeigen lediglich die Logiernächte. Transitgäste, also Besucherinnen und Besucher, die lediglich für ein paar Stunden aussteigen und danach wieder im Car weiterfahren, sind hier nicht erfasst. Lustat.ch

Nachdem 59 vorgeschlagene Lösungsideen beurteilt wurden, hat sich der Stadtrat nun für die Idee der «Stadtpassage» entschieden. Das Parkieren von Reisecars inklusive Aus- und Einsteigen der Gruppengäste soll künftig ausserhalb der Innenstadt geschehen. In einem zusätzlichen vierten Untergeschoss des geplanten neuen Parkhauses des Luzerner Kantonsspitals. Über eine zirka 800 Meter lange, unterirdische Fussgängerpassage gelangen die Touristinnen und Touristen dann vom Kantonsspital runter mitten in die Altstadt. Dieser Fussgängertunnel soll öffentlich zugänglich sein und könnte mit Rollbändern sowie weiteren Zugängen ausgestattet werden, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Die Zufahrt für die Reisecars zum Parkhaus würde über einen neuen, unterirdischen, zirka 200 Meter langen Strassentunnel aus dem Friedental verlaufen.

Carfreier Schwanen- und Löwenplatz

Die Stadtpassage verspricht, dass die Gruppengäste die Innenstadt ab dem Aussteigeort weiterhin direkt zu Fuss erreichen können. Die Zahl der Carfahrten ins Zentrum der Stadt Luzern wird so massiv reduziert. Der Schwanenplatz und der Löwenplatz werden frei für andere Nutzungen und können städtebaulich aufgewertet werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern.

Aktuell ist laut Luzern Tourismus der Anteil an Gruppentouristen in der Stadt Luzern viel kleiner als noch vor der Corona-Pandemie. Auch wenn die Prognosen für den Gruppentourismus ungewiss sind, will der Stadtrat die Stadtpassage-Idee nun eingehend prüfen. Denn es gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht um den Realisierungsentscheid, sondern darum, sich diese einmalige Gelegenheit nicht zu verbauen. Die Idee steht in zeitlichem Zusammenhang zu den geplanten Neubauten des Kantonsspitals, was einen Vorentscheid bis Ende Jahr erfordert.

Stadtpassage als Chance für 377 wegfallende Parkplätze wegen Durchgangsbahnhof

Die Luzerner FDP freut sich über die Haltung des Stadtrats, dass es im Bereich des Tourismus und Carregimes ein Infrastrukturprojekt braucht. Sie finden die Idee der Stadtpassage absolut prüfenswert. Für den geplanten Durchgangsbahnhof Luzern sollen zirka 377 Parkplätze wegfallen. «Aus unserer Sicht muss für die fehlenden Autoparkplätze unbedingt eine Lösung gefunden werden. Diese könnten in einem weiteren fünften oder sechsten UG im neu geplanten Parkhaus des Luzerner Kantonsspitals ersetzt werden», teilt Lucas Zurkirchen Co-Präsident FDP Stadt Luzern auf Anfrage mit. Aus diesem Grund fordert die Partei, dass dieser Aspekt in der weiteren Planung geprüft wird.

