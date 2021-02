Microsoft und Linkedin haben zehn Jobs bestimmt, in denen es auch in Zukunft genügend Stellen und Lohn gibt.

Für das Zertifikat am Schluss muss man aber bezahlen.

Microsoft bietet auf einer neuen Lernplattform gratis Weiterbildungen für zehn gefragte Jobs an.

Viele Menschen haben in der Pandemie ihren Job verloren.

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schnellen lassen . Gleichzeitig wurden weniger Stellen ausgeschrieben. Microsoft und die Adecco Gruppe Schweiz haben deshalb die neue Lernplattform Skills for Switzerland lanciert, die digitale Weiterbildungen anbietet.

«Mit der Plattform wollen wir den Menschen eine Erholung aus der Krise und die Chance, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, bieten», sagt eine Sprecherin von Microsoft zu 20 Minuten. Der Software-Konzern hat 2020 die Global Skilling Initiative für Menschen, die in der Pandemie ihren Job verloren haben, gestartet.

Zusammen mit der Tochtergesellschaft Linkedin hat Microsoft zehn Jobs bestimmt, die momentan besonders gefragt sind, die einen existenzsichernden Lohn garantieren und in denen auch in Zukunft laufend Stellen verfügbar sein werden. Und, am wichtigsten für die neue Plattform: Jobs, für die eine Umschulung ohne Studium möglich ist.