Nati-Medienkonferenz: Bekommt Xhaka eine Pause? «Ich weiss nur, dass Freuler zurückkehrt»

Seit Dienstagabend ist die Nati zurück in der Schweiz. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Nations-League-Spielen steht das Team von Murat Yakin bereits etwas unter Druck, will man den Abstieg aus der Liga A noch verhindern. Am Donnerstagabend winkt in Genf eine erste Möglichkeit, sich für das 1:2 gegen Tschechien und das 0:4 gegen Portugal zu revanchieren.