Heroinmangel: So will Platzspitz-Bekämpferin eine offene Drogenszene verhindern

Droht sich eine offene Drogenszene, wie der Platzspitz in den 90ern, zu wiederholen?

Die grüne Ex-Politikerin zeigt auf, wie sich solch schlimme Bilder in der Schweiz verhindern lassen.

Die ehemalige Zürcher Stadträtin bekämpfte die offene Drogenszene in Zürich in den 90er-Jahren.

In Europa drohe ab 2024 ein Heroin-Mangel, so die Europäische Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA. Denn in Afghanistan haben die Taliban den Anbau und den Vertrieb von Heroin verboten. Nun droht ein noch schlimmeres Szenario: Süchtige, die von Heroin auf synthetische Opioide wie Fentanyl und «Tranq» umsteigen.