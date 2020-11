«My First Time» soll zu neuen Erlebnissen in den Bergen anregen.

Corona verdirbt vielen die Reiselust. Das will Schweiz Tourismus nun ändern: Die neue Kampagne «My First Time» soll den Schweizern Winterferien in den Bergen schmackhaft machen. Wie das genau aussehen soll, erfährst du im Live-Stream oben.