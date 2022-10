SAT1-Musikshow : So will sich Schweizerin Sophie (17) heute ins «The Voice»-Finale singen

1 / 5 «Rae ist mega cool»: Sophie ist glücklich über die Wahl ihres Coaches bei «The Voice of Germany». ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Bei den Sing-Offs überzeugte Sophie mit ihrer Interpretation des Songs «All I Want» von Olivia Rodrigo. ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Ob es für das Küken der Staffel bis ins Finale reicht, wird sich zeigen. Sie hat auf jeden Fall starke Konkurrenz – unter anderem von zwei weiteren Kandidaten mit Schweizer Wurzeln. ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Darum gehts Die 17-jährige Sophie Frei aus der Schweiz ist die jüngste Kandidatin der diesjährigen Staffel von «The Voice of Germany».

Im Team des irischen Sängers Rea Garvey hat sie sich in den Halbfinal gesungen.

Die Zürcherin verspricht, ihr Auftritt werde «mega cool und episch».

Im Halbfinal von «The Voice of Germany» singen gleich drei Talente mit Schweizer Wurzeln um die Wette. Neben dem 26-jährigen Bruno Flütsch und dem 20-jährige Luan Huber ist die 17-jährige Sophie Frei das Küken der diesjährigen Staffel. «Ich bin unglaublich aufgeregt, aber es ist eine positive Nervosität», so Sophie gegenüber 20 Minuten. Trotz ihres jungen Alters strotzt die im Zürcher Unterland aufgewachsene 17-Jährige voller Selbstbewusstsein. «Ich darf noch nicht verraten, welchen Song ich singen werde, aber ich kann versprechen, dass es mega cool und episch wird.»

Für Sophie ist klar: Für ihren grossen Traum wird sie alles geben. Egal, ob sie es nur bis in den Final oder gar bis zum Sieg schafft, die Musik wird Teil ihres Lebens bleiben. Das Talent wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt. «Ich hatte noch nie in meinem Leben Gesangsunterricht. Ich bin mit dieser Stimme zur Welt gekommen», so Sophie. Als Kind performte sie in Kindermusicals und sang beim Kinderchor des Opernhauses Zürich mit.

Bei «The Voice of Germany» hat sie sich heimlich angemeldet, ohne ihren Eltern etwas davon zu erzählen. «Als ich dann eingeladen wurde, war die Katze natürlich aus dem Sack und sie fanden es super», so Sophie. Die Familie ist seit Tag eins bei «The Voice» dabei und feuert sie kräftig an. Bei den sogenannten Blind Auditions überzeugte sie gleich alle vier Coaches, entschied sich aber letztlich für das Team des irischen Sängers Rea Garvey. «Das war absolut die richtige Entscheidung, Rea ist mega cool», so Sophie.

«Ich schüttle jeweils die Arme aus»

Falls es tatsächlich bis zum grossen Sieg reichen sollte, ist der Teenager bereit für die grosse weite Welt. «Ich liebe es, zu reisen. Meine Familie ist viel unterwegs, daher bin ich es gewohnt.» Seit fünf Jahren lebt Sophie mit ihren Eltern und ihrem 15-jährigen Bruder auf Mallorca. Daher spricht das junge Talent auch fliessend Spanisch und Katalanisch.

Auch für den Halbfinal fühlt sich die 17-Jährige gewappnet: «Ich schüttle jeweils die Arme gut aus und versuche, einfach den Moment zu geniessen, denn es könnte ja das letzte Mal sein, dass ich auf dieser Bühne stehe.» Damit das nicht passiert, hofft Sophie auf viele Stimmen aus dem Publikum, die ihr den Einzug in den Final sichern. Gevotet werden kann per Telefon, per SMS oder App.

Die Halbfinal-Liveshow von The Voice of Germany wird am Freitag, 28. Oktober ab 20:15 Uhr auf SAT1 ausgestrahlt.