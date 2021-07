Federer über Corona-Sorgen - «So willst du nicht aus dem Turnier raus»

1 / 5 Roger Federer spielt am Mittwoch vor ausverkauftem Haus seinen Viertelfinal in Wimbledon. John Walton/PA Wire/dpa Bereits im Viertelfinal gegen Lorenzo Sonego fühlte sich Federer von den anwesenden Zuschauer richtiggehend beflügelt. imago images/Shutterstock Die Britin Johanna Konta musste zuletzt wegen einem Kontakt mit einer infizierten Person in Quarantäne. Etwas, das Federer um jeden Preis verhindern will. imago images/PanoramiC

Darum gehts In Wimbledon wurde in der ersten Turnierwoche bloss 50 Prozent der Zuschauerkapazität benutzt.

Nun füllen die Organisatoren die beiden grössten Courts wieder komplett.

Roger Federer sieht das Ganze wegen der grassierenden Delta-Variante von Covid-19 verhalten optimistisch.

Es ist ein ungewohnter Anblick. Ab den Viertelfinals am Dienstag dürfen in Wimbledon die Zuschauerkapazitäten der beiden grössten Plätze wieder komplett benutzt werden. 12’345 Fans auf Court 1 und sogar 14’979 Zuschauer auf dem Center Court werden auf dem heiligen Rasen wieder für die Stimmung sorgen, die man vor der Corona-Pandemie kannte.

Es ist das erste Mal seit März 2020, dass in Grossbritannien Stadien im Freien komplett gefüllt sein werden, teilten die Wimbledon-Organisatoren am Sonntag mit. Vor Turnierbeginn hatten die Veranstalter mit 100 Prozent Auslastung erst bei den Finals am kommenden Wochenende geplant.

Speziell in den Genuss der vollen Ränge dürfte am Mittwoch Roger Federer kommen, gilt unser Tennis-Maestro ja auch auf der Insel als Liebling der Zuschauer. Der Baselbieter zeigt sich im Rahmen einer Pressekonferenz angesichts der Zuschauerlockerungen zwiegespalten.

Einerseits Vorfreude, andererseits Respekt vor der Delta-Variante

Federer freut sich einerseits mit den Fans im Rücken um den Einzug in die letzten Vier seines Lieblingsturniers zu spielen und offenbart, dass ihn die Zuschauer schon im Achtelfinal gegen Lorenzo Sonego beflügelten: «Es war total lässig mit dem Publikum.» Andererseits bleibt aufgrund der ansteigenden Coronafallzahlen in England wegen der Delta-Variante auch beim 20-fachen Grand-Slam-Sieger ein ungutes Gefühl: «Hoffen wir, dass wir darüber weg sind. Aber ich befürchte, es kommt noch mehr – so wie es schon einmal war, nachdem wieder mehr geöffnet wurde»

Der achtfache Wimbledon-Champion attestiert den Organisatoren in London einen guten Job und betont: «Hundert Prozent Publikum ist unglaublich. Nach Paris, wo am Abend noch fünf Leute da sassen…» An den Matches vor leeren Tribünen in den letzten Monaten konnte Federer kein Gefallen finden: «Ich dachte mir immer, dass das nichts für mich wäre. Also geniessen wir, wie es jetzt ist. Ich fühle mich jedenfalls sicher – auch wenn ich mir des neuen Lebens in der Bubble sehr bewusst bin.»

Obwohl der 39-Jährige zweimal gegen den Coronavirus geimpft wurde, verhält er sich immer noch äusserst vorsichtig im Umgang mit persönlichen Kontakten zu anderen Menschen. Federer denkt dabei auch an den Vorfall mit Johanna Konta, die wegen eines Corona-Kontakts in Quarantäne musste und meint: «So willst du nicht aus dem Turnier raus».