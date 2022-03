Nutella-Cocktail – So wird aus deinem liebsten Brotaufstrich ein Drink

Nutella ist weltweit wohl einer der beliebtesten Italiener überhaupt. Egal, ob als Brotaufstrich, Crêpe-Füllung oder einfach so zum Löffeln – Jung und Alt lieben das süsse Lebensmittel. Umso erfreulicher also, dass wir die Götterspeise nun auch trinken können. Grosses Pro: Du musst dafür weder Chefköchin noch Barkeeper sein – der Nutella-Schnaps ist ganz easy nachzumachen und bestimmt ein Hingucker an deiner nächsten Party.