Was man bisher über den Dschungelcamp-Ersatz so weiss, erfahrt ihr hier.

Der Dschungel wird ins Studio verlegt

Das Dschungelcamp wurde aufgrund der Pandemie zunächst von Australien nach Wales verlegt und schliesslich komplett abgesagt. «Bild» will nun wissen, dass die Ersatzshow in den Nobeo-Studios in Hürth bei Köln stattfinden wird, im selben Studio, in dem auch die RTL-Formate «Stern-TV» und «Wer wird Millionär?» gedreht werden.