Enthüllt - So wird das Impfzertifikat aussehen

Die Schweiz hat in den vergangenen Wochen den Impfturbo gezündet und verabreicht die Corona-Impfstoffe nun so schnell wie kaum ein anderes Land. Was noch fehlt: Das offizielle Covid-Zertifikat des Bundes. Es soll bestätigen, wenn jemand gegen das Coronavirus geimpft ist, sich kürzlich darauf testen hat lassen oder genesen ist.

Das Impfzertifikat soll sowohl in der App als auch ausgedruckt in Papierform verfügbar sein. Das BIT plant dazu eine eigene App, die Covid Certificate heissen könnte. Grundsätzlich können Nutzerinnen und Nutzer aber selbst entscheiden, mit welcher App sie ihr Covid-Zertifikat aufbewahren wollen.

Es wird unumgänglich sein, dass im Covid-Zertifikat persönliche Daten gespeichert werden. Geplant sind Name, Vorname und Geburtsdatum – Informationen also, die mit einem Identitätsausweis, einem Pass oder einem anderen amtlichen Dokument überprüft werden könnten. Zusätzlich erfasst das Zertifikat den Zeitpunkt der Impfung oder des Corona-Tests und die Art des Tests oder welcher Impfstoff gespritzt wurde. In ungefähr so könnten die gespeicherten Daten erfasst werden: