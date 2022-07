Nach einem regnerischen Freitag kehrt am Samstag die Sonne zurück. Auch die nächsten Tage werden sonnig und heiss. Nur in den Bergen sind lokale Schauer möglich.

Nationalfeiertag : So wird das Wetter am 1. August

1 / 7 Die erste Augustwoche bringt uns die nächste Hitzewelle. imago/Xinhua Am 1. August ist es verbreitet sonnig, am Abend sind aber lokale Schauer möglich. imago images/Clickalps SRLs Wegen der Trockenheit haben verschiedene Kantone Feuerwerksverbote ausgesprochen. imago images/CSP_sam74100

Darum gehts Das Wochenende und die nächste Woche werden sonnig und heiss.

In den Bergen sind jeweils am Abend lokale Niederschläge möglich.

Die Waldbrandgefahr bleibt hoch.

Das lange Wochenende in der Schweiz bringt viel Sonne. Die Temperaturen steigen stetig an. Am Samstagmorgen kann es lokal noch zu Niederschlägen kommen, danach wird es in der ganzen Schweiz trocken und sonnig. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 26 und 29 Grad.

Am Sonntag bleibt es dann tagsüber in der ganzen Schweiz trocken und die Temperaturen steigen leicht an. Am wärmsten wird es im Basel und Wallis mit 31 Grad. Im Osten reicht es immerhin noch für 26 Grad. Am Abend sind lokal Schauer möglich.

Lokale Schauer am 1. August

Am Bundesfeiertag geht es sonnig weiter. Es ist verbreitet mit einem Hitzetag zu rechnen. Am Nachmittag können sich jedoch Quellwolken bilden. Diese können in den Alpen und im östlichen Mittelland lokal Niederschläge bringen. Gut möglich also, dass die eine oder andere 1.-August-Feier verregnet wird.

Trotzdem ist Regen am 1. August eher eine Seltenheit, wie das Bundesamt für Meteorologie auf ihrer Webseite schreibt. Im untersuchten Zeitraum ab 1982 kamen die Region um Bern, Basel, Genf sowie das Tessin besonders gut weg. Häufiger regnete es gegen Osten hin und in den Alpen. Adelboden oder Glarus erlebten im Durchschnitt jedes zweite Jahr einen verregneten 1.-August-Abend.

Kantone erlassen Feuerverbote wegen Trockenheit

Weiterhin hoch bleibt die Waldbrandgefahr in der Schweiz. In grossen Teilen herrscht die zweihöchste Gefahrenstufe, im Wallis örtlich sogar die höchste Stufe. Ein wenig besser sieht es in der Zentralschweiz und im nördlichen Teil des Tessins aus: Dort herrscht die Gefahrenstufe 3 (von 5).

Verschiedene Kantone haben deshalb Massnahmen und Verbote rund um das Entfachen von Feuer und das Abbrennen von Feuerwerk auf dem Kantonsgebiet erlassen. Die Regelungen sind dabei von Kanton zu Kanton unterschiedlich.

Neue Hitzewelle

Ab nächster Woche rollt dann bereits die nächste Hitzewelle über Europa. Am heissesten wird es am Mittwoch mit Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad. Am heissesten wird es in Basel, in St. Gallen bleibt es mit 30 Grad am kühlsten. Im Tessin dürfte es eine Tropennacht geben.

Ab Donnerstag der Woche steigt das Gewitter-Risiko stark an. Ab Freitag dürfen die Temperaturen dann wieder in der ganzen Schweiz unter 30 Grad sinken. Die hohen Temperaturen sind auf Höhenwinde zurückzuführen, die trockene und immer heissere Luft zu uns bringen, schreibt MeteoNews auf der Webseite.