So wird das Wetter am Openair St. Gallen

Ein schlammiger Weg am Openair St. Gallen im vergangenen Jahr.

Das Wetter am Openair St. Gallen wird überwiegend bewölkt.

Schon bald startet die 45. Ausgabe des Openair St. Gallen. Eine der wichtigsten Fragen dabei ist die nach dem Wetter. Marco Thaler, Meteo-Experte von Meteomatics in St. Gallen, gibt einen Ausblick: Aus heutiger Sicht sei überwiegend bewölktes Wetter mit eher tiefen Temperaturen zu erwarten.

Am Freitag Schauer und Gewitter

«Am Donnerstag werden wir noch Hochdruckeinfluss haben», sagt Thaler. Konkret heisst das: überwiegend sonnig mit Haufenwolken. Die Temperatur liegt zwischen 13 Grad am Morgen und 25 Grad am Nachmittag. «In der Nacht auf Freitag nähert sich ein Tiefdruckgebiet», so Thaler. Das heisst, dass der Freitagvormittag von Schauer und Gewitter geprägt ist. Diese könnten voraussichtlich bis Samstagvormittag anhalten. Für das Gelände im Sittertobel wird das wohl bedeuten, dass aus der Wiese teilweise ein Schlammfeld entstehen wird.