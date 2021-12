Milde Temperaturen, Niederschlag und nur wenig Sonne: Am besten holt man ein gutes Buch raus oder arbeitet sich an der Netflix-Merkliste ab. Denn schön wird es nicht.

Weihnachts-Blues : So wird das Wetter an den Feiertagen

1 / 11 In den kommenden Tagen wird es in der ganzen Schweiz immer wieder mal regnen. 20min/Michael Scherrer Ein Tief hat das Land vom Atlantik her am Freitag erreicht und dafür gesorgt, dass die kühlen Temperaturen der vergangenen Tage und Wochen vorerst vorbei sind. 20min/Michael Scherrer Vielerorts dürfte sich das milde Wetter auch auf die Schneelage auswirken. Neuschnee wird es nämlich nur in höheren Lagen ab 1900 Metern geben. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Die Grosswetterlage erlebt dieser Tage einen Umbruch.

Über die kommenden Feiertage wird es viel milder und regnerischer als es in den vergangenen Wochen war.

Wer schönes Winterwetter will, muss hoch hinaus.

In den vergangenen zwei Wochen war es in der Schweiz vielerorts sehr kalt und eher trocken. Seit Donnerstag macht sich jetzt aber ein Tief aus Richtung Westen heran und dieses bringt feuchte, milde Luft und damit Niederschlag. Bereits am Freitagnachmittag wird es an einigen Stellen regnen und so geht es dann auch weiter.

Die Temperaturen bleiben gemäss Meteonews in den kommenden Tagen zwischen fünf und acht Grad. Bereits am Donnerstag kommt es in der Region Basel, Zürich und in der Ostschweiz zu ersten Niederschlägen. Die Schneefallgrenze klettert auf zwischen 1600 und 1900 Meter gemäss SRF Meteo.

Am Wochenende ist es wechselnd bewölkt mit unregelmässigen nassen Abschnitten. Wer Sonne sucht, findet diese vereinzelt in den Bergen. Vor allem im Wallis und Graubünden bleibt es meist trocken.

Das Wetter bleibt auch zu Beginn der nächsten Woche unbeständig mit Temperaturen zwischen sieben und 13 Grad im Flachland. Die Schneefallgrenze liegt am Montag und Dienstag zwischen 1000 und 1500 Meter und steigt am Mittwoch dann auf 1600 bis 2100 Meter an.