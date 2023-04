Ostern: So wird das Wetter

Am Samstag entspannt sich die Lage dann aber …

Karfreitag – eher ein «düsterer» Tag. Das Wetter ist in diesem Jahr passend dazu.

An Ostern wird es recht sonnig – richtig mild aber nicht.

Am Ostersonntag könnte es etwas milder werden, für richtige Frühlingsgefühle reicht das aber nicht.

In den vergangenen Tagen gabs zwar Sonne satt, dafür gingen die Temperaturen vielerorts aber deutlich unter null.

Ostereiersuchen im Schnee? Zum Glück nicht! Am Ostersonntag erwarten uns einigermassen moderate Temperaturen, auch wenn die ganz grosse Wärme noch auf sich warten lässt. Trotzdem: Wenn der Osterhase sich früh morgens ans Eierverstecken macht, muss er sich noch warm anziehen. Mit leichtem Nachtfrost muss fast im ganzen Land gerechnet werden. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen dann auf bis zu 13 Grad (Sitten), in Zürich, Basel und Aarau hat es maximal zwölf Grad.

Wem das nicht reicht, der muss schon ins Tessin fahren. Dort ist es fast sommerlich bei rund 17 Grad. Die gute Nachricht: An Sonnenschein wird nicht gespart, auch wenn im Norden und vielerorts ein paar Wolken das Bild trüben. Einem schönen Osterspaziergang steht somit nichts im Wege.

Karfreitag eher Schmuddel-Wetter

Bevor es aber ins sonnenreiche Osterwochenende geht, müssen wir noch den eher trüben Karfreitag überstehen. Denn da steht fast überall Regen, in höheren Lagen wie dem Gotthard oder Zermatt sogar Schnee auf dem Programm. Vor allem im Norden und der Mitte hat die Sonne kaum Chancen gegen die dichte Wolkendecke. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 (Gotthard) und maximal elf Grad (Lugano). Karfreitag wird ohnehin als «stiller Freitag» bezeichnet, das Wetter lädt in diesem Jahr ohnehin nicht zu ausgiebigen Aktivitäten ein.

Am Ostersamstag sieht die Wetterwelt schon wieder deutlich heiterer aus: In Zürich, Schaffhausen, St. Gallen, Glarus, Chur und auch Lugano kann stellenweise noch etwas Regen fallen, im Rest der Schweiz scheint aber die Sonne, wenn auch mit ein paar wolkigen Abstrichen. Fazit: An Ostern wird es sonnig, aber noch recht kühl. Bis der Frühling seinen endgültigen Durchbruch hat, kann es noch etwas dauern.