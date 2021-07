In den letzten Tagen hat sich die Hochwassersituation in der Schweiz stark zugespitzt. Eine Verbesserung könnte es frühestens am Wochenende geben.

Situation verschärft sich : So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Darum gehts In der Schweiz herrscht vielerorts Hochwassergefahr.

Auch in den nächsten Tagen gibt es viel Niederschlag.

Eine trockene Phase könnte es am Wochenende geben.

Auch am Mittwoch muss in der Schweiz weiter mit lokalen Regengüssen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen am Vormittag bei 6 bis 14 Grad. Am Nachmittag gibt es Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Am wärmsten wird es in Wallis und Tessin mit 20 bzw. 22 Grad.

Es muss mit Niederschlägen in der ganzen Schweiz gerechnet werden. Gemäss SRF Meteo sind im Tessin auch Gewitter möglich. Lokale Überschwemmungen und Erdrutsche sind weiterhin möglich.

Auch am Donnerstag bleibt es nass. Dann kommen auch wieder grössere Regenmengen in die Schweiz. Die Hochwassersituation dürfe sich also noch weiter zuspitzen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Am Freitag präsentiert sich das Wetter ähnlich. Hinzu kommt ein kräftiger Westwind.

Eine Entspannung könnte das Wochenende bringen. Gemäss Prognosen bleibt es zumindest am Samstag in der ganzen Schweiz trocken und mit 24 Grad im Norden und 28 Grad im Süden auch deutlich wärmer. Bereits am Sonntag kann es im Norden aber lokal zu Gewittern kommen.