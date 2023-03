Wetter in der Schweiz: Das erwartet uns heute

Aussicht : So wird das Wetter in der Schweiz heute

1 / 3 So präsentiert sich das Wetter am Donnerstag. Meteonews Am Freitag gibt es Schauer und die Temperaturen gehen zurück. Meteonews Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen unbeständig. MeteoNews

Darum gehts Am Donnerstag gibt es am Morgen noch lokal Niederschlag.

Am Nachmittag zeigt sich vermehrt die Sonne.

Die Temperaturen liegen um die 15 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag ist eine stürmische Westströmung über die Schweiz gezogen und hat vereinzelt zu Schäden geführt. Am Morgen und Vormittag beruhigt sich das Wetter zunehmend, wie Meteonews berichtet. Die Sonne zeigt sich vermehrt. Am Nachmittag bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sind deutlicher höher als in den vergangenen Tagen und erreichen zwischen zwölf und 17 Grad. Am wärmsten wird es im Tessin und in der Nordwestschweiz, kühler ist es vor allem in der Ostschweiz.

In der Nacht zum Freitag und am Freitag selbst folgt der nächste Schub feuchter Luft, ein Sturmtief zieht vom Ärmelkanal in Richtung Benelux-Staaten und Deutschland. In der Folge verdichtet sich die Bewölkung in der Nacht, neue Regengüsse breiten sich aus.

Schnee im Flachland am Samstag?

Auch am Freitag regnet es mit Unterbrechungen immer wieder, zwischendurch sind Auflockerungen möglich. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich von 1300 bis 1500 Metern. Der Wind frischt wieder auf und wird erneut stark bis stürmisch. Im Flachland werden 60 bis 80 km/h erreicht, auf den Bergen gibt es in exponierten Lagen wieder Orkanböen.

In der Nacht auf Samstag erreicht uns von Norden her kältere Luft, die Schneefallgrenze sinkt aus aktueller Sicht unter 1000 Meter. Am Samstagmorgen sind am Nordrand sowie im Nordosten Flocken bis 500 Meter möglich, allerdings klingen dann auch die Niederschläge ab. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt entlang der Alpen sowie im Westen. Tagsüber lassen die Niederschläge auch hier tendenziell nach, im Detail gibt es aber noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Computermodellen.

Schnee-Comeback am Samstag: Gehst du nochmals auf die Piste? Ja, klar, das lasse ich mir nicht nehmen. Nein, ich will endlich Frühling. Wintersport ist sowieso nichts für mich. Ich bin noch unentschlossen.