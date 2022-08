Viel Sonne : So wird das Wetter nächste Woche

In den letzten Tagen ist stellenweise viel Regen gefallen. Bereits am Sonntag gibt es aber wieder Hochdruckwetter.

1 / 4 Blick vom Chasseral in Richtung Alpen: Die nächste Woche wird sonnig. 20min/fur Es gibt wieder sommerliche Temperaturen. 20min/Matthias Spicher Grund für das warme Wetter ist das Hochdruckgebiet «Piet». 20min/Anna Bila

Darum gehts Nach einer starken Trockenperiode regnet es diese Woche erstmals wieder verbreitet.

Einige Flüsse führten nach den Unwettern teils Hochwasser.

Ab Sonntag wird es wieder sonnig und sommerlich warm.

Nach starken Regenfällen in den letzten Tagen scheint bereits am Sonntag in der Schweiz wieder verbreitet die Sonne. Besonders entlang der zentralen und östlichen Voralpen gab es zuletzt viel Niederschlag – örtlich bis über 150 Liter Regen pro Quadratmeter.

Die Niederschläge konnten die Trockenheit mindestens zum Teil mindern. So ist der Wasserstand des Walensees, der wegen der langen Trockenperiode nur noch wenig Wasser aufwies, um fast 80 Zentimeter gestiegen.

Stabiles Wetter bis Freitag

Am Sonntag kehrt bereits der Sommer zurück. Nach letzten Tropfen in der Nacht und am Morgen scheint in der ganzen Schweiz die Sonne und es gibt verbreitet einen Sommertag, am wärmsten wird es im Tessin mit 30 Grad. Grund für das sonnige Wetter ist das Hochdruckgebiet «Piet», das aus Spanien kommt.

Auch in der neuen Woche bleibt uns das sonnige Wetter – trotz einiger Wolken – erhalten. Die Temperaturen sind mit 26 Grad im Norden und 28 Grad ähnlich wie am Sonntag. In der Nacht wird es mit 14 Grad eher kühl. Bis Donnerstag bleibt diese Wetterlage stabil. Am Freitag kann es dann verbreitet zu Regen kommen, auch Gewitter sind wieder möglich.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.