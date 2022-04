Viel Sonne : So wird das Wetter über Ostern in der Schweiz

1 / 5 Es scheint alles bereit für den Frühling: Die Tulpen spriessen aus dem Boden, … 20min/Matthias Spicher … in den Supermärkten stehen die Schokohasen bereit. 20min/Matthias Spicher Dieses Jahr dürfte sogar das Wetter mitspielen und über Ostern viel Sonnenschein bringen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Das Wetter wird auf Ostern deutlich sonniger, gleichzeitig sinken die Temperaturen leicht.

Zunächst präsentiert sich die laufende Woche aber noch wechselhaft.

Damit herrscht am verlängerten Wochenende ideales Wetter für Spaziergänge und Brunches.

Der Osterhase bringt Sonne mit! Entgegen dem Spruch, dass an Ostern die Wahrscheinlichkeit für Schnee grösser ist als an Weihnachten, präsentiert sich das Wetter übers verlängerte Wochenende ausgeglichen und sonnig, wie Meteonews mitteilt. Zunächst können aber am morgigen Donnerstag noch vermehrt Wolken auftreten, die in höheren Lagen und besonders im Jura auch zu Gewitter führen könnten. Im Süden bleibt es trocken, die Temperaturen werden an den meisten Orten knapp die 20-Grad-Grenze erreichen.

Auch am Freitag bleibt es im Norden zunächst bewölkt, entlang der Alpen und im Jura ist mit einzelnen Schauern zu rechnen. Der viele Sonnenschein im Süden, wo vereinzelt auch Temperaturen von knapp 25 Grad erreicht werden dürften, wird wohl unzählige Gäste anlocken, was meist Staus und Frust auf den Autobahnen zur Folge hat.

Ihr endgültiges Comeback wird die Sonne dann wohl am Karsamstag geben, obwohl es im Südtessin am Nachmittag noch einzelne Schauer geben kann. Gesamthaft fallen die Temperaturen auf etwa 15 bis 16 Grad, bedingt durch ein Hoch über Skandinavien, das eine Bise in die Schweiz bringt. Dank der vielen Sonne dürfte sich die Temperaturveränderung aber nur minim bemerkbar machen.

Am Ostersonntag und Ostermontag darf sich dann die ganze Schweiz über viel Sonnenschein freuen, die Temperaturen steigen im Vergleich zum Samstag nur minim. Es sind also ideale Bedingungen für Osterbrunches und Spaziergänge mit Freundinnen und Familie gegeben, in den frühen Morgenstunden braucht man aber noch eine etwas dickere Jacke.