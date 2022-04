Tipps – So wird dein Balkon in 5 Schritten bereit für den Sommer

Bald ist es wieder so weit: Die Zeit zum sünneleren, also grillieren und Sonne geniessen, kommt. Das machen die meisten von uns besonders gerne auf dem Balkon: Gemäss einer Studie gehört für 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ein Balkon, Garten oder Sitzplatz zu ihrer absoluten Traumwohnung.

Entrümpeln & Putzen

Bei vielen Mieterinnen und Mietern sieht der Balkon am Ende des Winters ein bisschen traurig aus: Die Möbel sind (im besten Fall) abgedeckt in einer Ecke, irgendwo steht noch ein Sack für die Entsorgung herum und der Boden gehört auch dringend mal wieder geputzt. Damit solltest du Anfangen: Erstmal alles weg, was auf deinem Sommerbalkon nichts zu suchen hat, dann gründlich putzen.