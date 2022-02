TCS Kolumne – So wird dein Camping-Debut zum Erfolg

Doch woher kommt diese Lust am Campen bei Jung und Alt? Als Camper schätzt du vor allem die Nähe zur Natur, du bist praktisch den ganzen Tag draussen und atmest frische Luft rund um die Uhr. Der Camper-Alltag ist unkompliziert und ungezwungen, in der Gestaltung deines Tagesablaufes bist du völlig frei. Wohlbefinden und Entschleunigung sind also garantiert. Camper sind gesellige Genossen, neue Kontakte knüpfst du im Handumdrehen.

Wir werden dir in dieser TCS Campingkolumne in den nächsten Wochen regelmässig über das Campen erzählen und dir viele hilfreiche Tipps und Inspirationen mit auf den Weg geben.

Du bist ein Camping-Greenhorn?

6 Tipps für Camping-Einsteiger

Tipp 1: Welcher Campingtyp bin ich?

Tipp 2: Glamping – GLAMouröses CamPING

Tipp 3: Mieten bevor kaufen!

Tipp 4: Der kleine Knigge für Camper

Obwohl Campen Freiheit pur bedeutet, geht es, wie überall, wo viele Menschen aufeinander treffen, auch beim Campen für ein harmonisches Miteinander nicht ohne gegenseitige Rücksicht.

Daher merke: Camper sind gesellige Mitmenschen, grüssen sich und helfen einander - immer! Achte auf deinen Lärmpegel und halte dich an die Ruhezeiten auf dem Campingplatz. Hinterlasse die Gemeinschafts-Sanitäranlage sauber, führe deinen Hund an der Leine und entsorge deinen Abfall an der vorgesehenen Stelle. Für den Aufenthalt in der Natur gilt immer: respect nature – hinterlasse nichts, ausser deinen Fussspuren und nimm nur Erinnerungen mit!