Bundesratswahlen 2022: So wird der Bundesrat gewählt

Darum gehts Nachdem SVP-Bundesrat Ueli Maurer und SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga ihre Rücktritte auf Ende Jahr bekannt gegeben haben, kommt es nun zur Ersatzwahl.

Am Mittwoch, dem 7. Dezember, werden ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger gewählt.

20 Minuten erklärt dir, wie die Wahl ablaufen wird.

Wann finden Bundesratswahlen statt?

Normalerweise finden Bundesratswahlen alle vier Jahre statt. Dieses Jahr finden ausserordentlich Ersatzwahlen statt, da SVP-Bundesrat Ueli Maurer und SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga ihren Rücktritt auf Ende Jahr bekannt gegeben haben. Am 7. Dezember werden nun ihre Nachfolger gewählt.

Die Amtsdauer der neu gewählten Bundesrätinnen und Bundesräte könnte unter Umständen kurz ausfallen: Bereits im Dezember 2023 finden die nächsten Bundesratswahlen statt, wobei der Bundeskanzler und alle sieben Mitglieder des Bundesrats neu gewählt oder wiedergewählt werden.

Wer kann gewählt werden?

Alle stimmberechtigten Schweizerinnen und Schweizer, die über 18 Jahre alt sind. Eine Kandidatur oder die Mitgliedschaft im Parlament ist nicht erforderlich. Die Parteien haben aber Tickets vorgeschlagen, in der Regel wird jemand von diesen Tickets gewählt: Die SVP hat Albert Rösti und Hans-Ueli Vogt nominiert, die SP schlägt Eva Herzog und Elisabeth Baume-Schneider vor.

Wer darf wählen?

Gewählt wird durch die Vereinigte Bundesversammlung – diese besteht aus den 200 Mitgliedern des Nationalrats sowie den 46 Vertreterinnen und Vertretern des Ständerats.

Wie wird gewählt?

Gewählt wird im Geheimen. Die Ratsmitglieder des National- und Ständerats erhalten Wahlzettel, die im Anschluss in verschlossenen Urnen eingesammelt und ausgezählt werden. Die Bundesratssitze werden einzeln gewählt, in der Reihenfolge des Amtsalters. Heisst also, dass am Mittwoch zuerst der Bundesratssitz von Maurer, der seit 2009 im Bundesrat ist, vergeben wird. Im Anschluss folgt Sommarugas Sitz – sie wurde 2010 in den Bundesrat gewählt.

Wann ist eine Person gewählt?

Eine Person gilt als gewählt, wenn sie das absolute Mehr erreicht – wenn also auf mehr als der Hälfte der Wahlzettel ihr Name steht. Kommt es im ersten Wahlgang noch nicht zu einem absoluten Mehr, werden so viele Wahlgänge durchgeführt, bis dieses zustande kommt. Damit dieses Prozedere nicht endlos weitergeht, dürfen ab dem zweiten Wahlgang nur noch Kandidatinnen und Kandidaten gewählt werden, die mehr als zehn Stimmen erhalten haben. Ab dem dritten Wahlgang werden keine weiteren Kandidaturen zugelassen. Zusätzlich scheidet die Person mit den wenigsten Stimmen aus.

Was geschieht nach der Wahl?

Zuerst entscheidet die gewählte Person, ob sie die Wahl annimmt. Verzichtet sie, muss nochmals neu gewählt werden. Nachdem beide Sitze neu gewählt sind, werden die frischen Mitglieder des Bundesrats vereidigt. Sie können zwischen einem Eid und einem Gelübde wählen:

«Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.»

«Ich gelobe, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.»

Wer sich weigert, den Eid oder das Gelübde zu leisten, verzichtet auf sein Amt. Nach der Vereidigung verschwindet der gesamte Bundesrat hinter verschlossenen Türen. Dort steht bereits der erste Fototermin an, bevor für die Neugewählten ein regelrechter Medienmarathon anfängt. Nach diesem folgt noch der Gang auf den Bundesplatz, wo sie von ihren Parteien, Heimatkantonen und ihrer Familie in Empfang genommen werden. Ihr neues Amt treten die Gewählten spätestens nach zwei Monaten an.

Wie werden die Departemente verteilt?

Die Verteilung der Departemente machen die Bundesrätinnen und Bundesräte unter sich aus. Dabei darf das amtsälteste Mitglied – nach den Wahlen wird das SP-Bundesrat Alain Berset sein – zuerst seinen Wunsch äussern. Das amtsjüngste Mitglied, das am Mittwoch den Sitz von Sommaruga erhalten wird, kommt zuletzt dran. Zwar dürfen die Mitglieder des Bundesrats ihren Wunsch äussern – sie haben jedoch keinen Anspruch auf ein bestimmtes Departement. Sie sind dazu verpflichtet, das Amt anzunehmen, das ihnen vom Bundesrat zugeteilt wird.

