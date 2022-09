Die letzte Reise der Queen nahm einige Tage in Anspruch. Bis zur Beisetzung am 19. September müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit ihr Körper noch erhalten bleibt.

Elizabeth II. seit 1 Woche tot : So wird der Leichnam der Queen vor dem Zerfall geschützt

Bis zum Staatsbegräbnis am Montag bleibt der Sarg mit dem Leichnam der Queen in der Westminster Hall in London. Damit ihr Körper erhalten bleibt, ist der Sarg innen mit Blei ausgekleidet. Die letzte Reise der Queen dauert insgesamt zehn Tage.

Darum gehts Damit der Körper der Queen bis zum Begräbnis am 19. September erhalten bleibt, müssen Vorkehrungen getroffen werden.

Die Innenauskleidung ihres Sargs schützt den Leichnam vor dem Zerfall.

Mit der Einbalsamierung kann der Verwesungsprozess über Wochen, wenn nicht auch über Jahre, hinausgezögert werden.

Seit dem Tod der Queen ist nun eine Woche vergangen. Auf ihrer letzten Reise wurde ihr Leichnam von ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral nach Edinburgh und schliesslich nach London gebracht. Dort bleibt der Sarg der Queen bis zum nächsten Montag, dem 19. September, in der Westminster Hall in London aufgebahrt. In dieser Zeit hat das britische Volk die Gelegenheit, Abschied von seiner Königin zu nehmen. Danach findet das Staatsbegräbnis statt, das bereits jetzt die grösste Sicherheitsoperation in der Geschichte der Stadt erfordert.

Doch wie bleibt der Leichnam der Queen so lange Zeit in guter Verfassung? Zum einen ist der Sarg innen mit Blei ausgekleidet, was dazu beiträgt, den Körper länger zu erhalten. Zum anderen wird er wohl einbalsamiert, wie Bestatterin Myriame Marti aus Lausanne gegenüber dem «Blick» sagt. Um den Zersetzungsprozess zu verlangsamen, werde dem Körper eine formaldehydhaltige Flüssigkeit injiziert, wodurch der Zerfall um rund zwei Wochen verzögert werden könne.

Lenins Körper seit bald 100 Jahren erhalten

Wird die Flüssigkeit höher dosiert, sind sogar längere Zeitspannen möglich. Dies zeigt das Beispiel des in Moskau aufbewahrten Körpers des im Januar 1924 verstorbenen Revolutionsführers Lenin. Dessen Leichnam wird bis heute regelmässig behandelt und ist bald 100 Jahre nach seinem Tod noch immer für die Öffentlichkeit zu sehen.

In der Schweiz werden Leichen laut Bestatterin Marti meist gekühlt. Dies reiche hierzulande bis zum Tag der Aufbahrung aus. Die sogenannte Thantopraxilie, mit der der Körper in schönem Zustand erhalten bleibe, komme vor allem bei Auslandtransporten zur Anwendung. Das Verfahren erfüllt auch in puncto Hygiene seinen Zweck. Der Sarg der Monarchin ist zwar geschlossen und ihr Körper für niemanden sichtbar, doch würde es ohne Totenhygiene irgendwann unangenehm zu riechen beginnen.