Autos, Immobilien, Finanzen, Kleinanzeigen - So wird der neue Digital-Riese von TX Group und Scout24

Marc Walder: «Im Kleinanzeigenbereich ist Facebook bereits dominant in der Schweiz. Auch Google ist stark am Wachsen. Wir erwarten weitere Konkurrenz, es ist enorm viel in Bewegung, speziell im Bereich Versicherungen, Finanzen und auch Immobilien. Da gilt es sich an Investitionen heranzumachen in Plattformen und Talente.»