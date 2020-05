Einfache Tipps

So wird Food-Waste minimiert

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Dies belastet das Haushaltsbudget und die Umwelt unnötig.

Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen, hoher Wasserbedarf, Erzeugung von Treibhausgasen: Die Produktion von Lebensmitteln ist weltweit für rund 30 Prozent aller Umweltbelastungen verantwortlich. Bis zu einem Drittel aller Lebensmittel geht jedoch auf dem Weg zum Teller verloren oder wird verschwendet. Das sind in der Schweiz pro Jahr rund 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel. Werfen wir einwandfreies Essen in den Abfall, werden knappe Ressourcen wie Wasser, Böden und fossile Energieträger also vergebens belastet oder verbraucht. Gleichzeitig verknappt eine durch Verluste erhöhte Nachfrage das weltweite Angebot an Lebensmitteln – während die Ernährungssicherheit vieler Menschen nicht garantiert ist.

Die Verluste über die ganze Lebensmittelkette sind laut dem Verein Foodwaste.ch in den meisten Ländern ungefähr gleich hoch. Sie unterscheiden sich allerdings in der Verteilung über die Lebensmittelkette. Während in Industrieländern rund die Hälfte der Lebensmittelverschwendungen auf die Endkonsumenten zurückzuführen ist, landet in Schwellen- und Entwicklungsländern in privaten Haushalten sehr wenig im Abfall. In ärmeren Regionen der Welt sind dafür die Verluste bei der Ernte, in der Lagerung und der Verarbeitung höher, da oftmals effiziente Technologien und das nötige Wissen fehlen. Hierzulande wird fast die Hälfte der Abfälle in Haushalten und der Gastronomie verursacht. Weggeworfene Lebensmittel verursachen in der Schweiz Mehrkosten in Milliardenhöhe und belasten Haushaltsbudgets sowie die Umwelt unnötig.