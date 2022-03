Hochschule Luzern forscht mit – So wird im Weltraum an der Lösung unseres Beton-Problems getüftelt

So sehen die kleinen Betonmischer aus, die eingesetzt wurden.

Unter anderem werden im All Experimente durchgeführt, um den Einfluss der Schwerelosigkeit auf die Erhärtung von Beton besser zu verstehen.

Deshalb arbeiten Forschende an neuen und umweltfreundlicheren Zusammensetzungen von Beton.

Wohnhäuser, Brücken, Tunnel – an diesen und vielen weiteren Orten kommt beim Bau Beton zum Einsatz, viel Beton: Rund 60 Millionen Kubikmeter werden allein in der Schweiz jährlich verbaut. Ohne Beton geht es nicht. Das Problem dabei ist: Bei der Herstellung von Zement, der im Beton enthalten ist, wird viel CO2 freigesetzt. Rund 4,65 Milliarden Tonnen Zement werden jährlich weltweit verbraucht. Für die Herstellung von Beton werden aber auch grosse Mengen Sand und Kies benötigt. Um umweltfreundlichere Zusammensetzungen zu finden, wurde kürzlich auf der Internationalen Raumstation ISS Beton angemischt.

Auch künstlicher Mondstaub wird verwendet

«Physikalische und chemische Prozesse führen zur Erhärtung von Beton. Auf der Erde erfolgt dies auch unter dem Einfluss der Schwerkraft. Mit dem Experiment auf der ISS können wir diesen Einfluss eliminieren und so seine Rolle im Erhärtungsprozess besser verstehen», sagt Martina Schnellenbach-Held vom Institut für Massivbau der Universität Duisburg-Essen. Durch die Erforschung der Erhärtung von Beton sollen Erkenntnisse über den Zementverbrauch gewonnen werden. So will man neue Zusammensetzungen von Beton mit den gleichen positiven Eigenschaften bei geringerem Zementeinsatz entwickeln. Dadurch soll schliesslich weniger CO2 ausgestossen werden.