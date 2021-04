An der Beerdigung seines Grossvaters Prinz Philip am Samstag darf Prinz Harry keine Uniform tragen.

Am Samstag werden sich Prinz William (38) und Prinz Harry (36) an der Beerdigung ihres Grossvaters wiedersehen.

Am Samstag kommt es nun zwangsweise zum Wiedersehen nach über einem Jahr: Prinz Philip, der vor gut einer Woche im Alter von 99 Jahren verstorben ist, wird beigesetzt. Schon am vergangenen Wochenende ist Harry für die Trauerfeier von Kalifornien nach London gereist und befindet sich seither im Frogmore Cottage. Wegen der aktuellen Corona-Restriktionen werden nur 30 Gäste bei der Beerdigung dabei sein dürfen.

Vorab-Treffen am Samstagmorgen

Hinter den Kulissen soll mitunter mit Hochdruck an einem Wiedersehen von William und Harry gearbeitet werden, wie die «Bild»-Zeitung aus Palastkreisen erfahren hat. Damit die zerstrittenen Brüder nicht erst dann aufeinandertreffen, wenn die ganze Welt auf sie schaut, soll ein Vorab-Gespräch arrangiert werden. Angeblich am Samstagmorgen soll es so weit sein, bis Freitag befindet sich Harry noch in Quarantäne.