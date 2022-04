Produkte, Preise, Lieferfristen: So wirken sich die chinesischen Knallhart-Lockdowns auf uns aus

Chinas Zero-Covid-Politik

Der chinesische Parteistaat hält trotz zunehmender Omikron-Infektionszahlen und harten Lockdowns an der Null-Covid-Strategie fest. Der kommunistischen Partei gehe es dabei nicht nur um die Gesundheit des Volkes, sondern auch um grössere wirtschaftliche und vor allem politische Zusammenhänge, sagt China-Experte Ralph Weber vom Europainstitut der Universität Basel zu 20 Minuten. Der Parteisekretär der Nationalen Gesundheitskommission habe klargemacht, dass es um die Sicherung des bisherigen Erfolgs in der Covid-Bekämpfung und um den «Sieg des 20. Nationalen Parteikongresses» im Herbst gehe. An diesem will sich Xi Jinping in Abweichung zur bisherigen Praxis zum dritten Mal als Generalsekretär bestätigen lassen.