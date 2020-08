Der Fall Nawalny So wirkt das nachgewiesene Gift

Die Mediziner der Berliner Charité gehen davon aus, dass Putin-Gegner Alexei Nawalny vergiftet worden ist. Die Substanz, die sie im Verdacht haben, ist keine unbekannte.

Die renommierte Klinik teilte mit, dass die Wirkung des Giftstoffes «mehrfach und in unabhängigen Laboren nachgewiesen» worden sei.

In das Berliner Spital war der russische Oppositionspolitiker nach zähen Verhandlungen gekommen. (Im Bild: Nawalny auf dem Weg vom Flughafen zur Klinik.)

Die Berliner Charité geht davon aus, dass Putin-Gegner Alexei Nawalny vergiftet worden ist. (Im Bild: Ankunft in der Klinik: Sanitäter der deutschen Bundeswehr nehmen den Kremlkritiker in Empfang.)

«Die klinischen Befunde weisen auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer hin» – mit diesen Worten bestätigte die Berliner Charité, was viele schon befürchtet hatten: Auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde ein Giftanschlag verübt.

Zwar sei die konkrete Substanz noch unbekannt, so heisst es in der unter anderem auf Twitter verbreiteten Stellungnahme des Spitals weiter, welches den Putin-Gegner nun versorgt. Aber bereits die Nennung der heimlich verabreichten Wirktstoffgruppe verrät, welche Qualen Nawalnys Körper durchmacht und dass er Glück hat, noch am Leben zu sein.