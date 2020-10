So wirst du bei Auto-Occasionen nicht abgezockt

Der Occasionshandel in der Schweiz boomt. Pro Jahr wechseln in der Schweiz im Durchschnitt rund 850'000 Fahrzeuge ihren Besitzer. Damit das Traumauto aber nicht zum Albtraum wird, hat Giancarlo Sanapo, Geschäftsführer der Autowelt24 in Dietlikon, ein paar Tipps auf Lager.