Tipps gegen lästigen Fonduegeruch

Das Fondue ist gegessen, der Magen ist voll, die Freunde sind weg. Was bleibt, ist der Fondueduft. Ist das Fonduecaquelon geputzt, die Wohnung gelüftet, aber der Mief nicht verflogen, helfen diese Hausmittel.

Streichhölzer

Wer akut einen Duftwechsel braucht, greift sich eine Schachtel Streichhölzer. Zündet man einige an, entfaltet sich der Schwefelduft. Es ist eine kleine (aber kurze) Erleichterung im Käsedunst. Der Notfalltipp übertüncht die letzten Fonduestunden zwar, macht sie geruchlich aber leider nicht ungeschehen.

Backpulver

Wann immer etwas im Haushalt zu tun ist, gibt es diesen einen pudrigen Allrounder: Backpulver. Das weisse Helferchen kämpft auch gegen Gerüche an und wirkt sogar gegen die hartnäckigen. Füllt etwas Backpulver und heisses Wasser in mehrere kleine Schalen und verteilt diese in der käsigen Wohnung. Für den besten Antifonduemiefeffekt etwa 24 Stunden stehen lassen.