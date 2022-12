Pilling bei Kleidung: So wirst du du lästige Fusseln endgültig los

Wie entstehen Fusseln?

Bis zu einem gewissen Mass neigen alle Stoffe zu Fusselbildung, etwa Wolle, Baumwolle, Polyester, Nylon und Acryl. Fusseln, auch Pilling genannt, entstehen durch Reibung. Das passiert entweder in der Waschmaschine durch die Bewegung der Waschmaschinentrommel, aber auch an Körperstellen, wo Bewegung im Spiel ist, wie unter den Achseln.

Das hilft gegen Fusseln an der Kleidung

Klingt vielleicht komisch, aber auch Essig in der Waschmaschine kann gegen Fusseln helfen. Essig reduziert die statische Aufladung in der Maschine und vermindert so die Entstehung von Pilling. Statt Weichspüler also einfach zu einer Kappe Essig greifen. Diesen Trick solltest du aber nicht zu oft anwenden, da sonst die Gummiteile der Maschine beschädigt werden könnten.