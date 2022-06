Wasserfeste Mascara einfach entfernen

Allerdings keine, die mit der richtigen Methode nicht gemeistert werden könnte. Es braucht fünf Schritte, damit du am nächsten Morgen mit der gleichen Anzahl an Wimpern aufwachst wie vor dem Zubettgehen.

1. Lösen

Der Klassiker, um Make-up sanft vorzulösen : Take The Day Off Balm von Clinique, Fr. 32.25 bei H aar-shop.ch

2. Auswahl treffen

Die spezielle Qualität von wasserfester Mascara ist, dass Wasser sie nicht lösen kann. Heisst im Umkehrschluss: Dein Make-up-Entferner sollte auf Öl basieren, auch wenn das sonst nicht so dein Ding ist, denn mit Mizellenwasser und Co. kannst du hier nicht viel erreichen.

Das Cleasning Oil ist speziell für wasserfeste Mascara geeignet: Take The Day Off Cleansing Oil von Clinique, F.r 25.– bei Zalando

3. Nachhaltig wischen

Zum Abnehmen eignen sich wiederverwendbare Wattepads besser als die normale Variante – sie sind frei von Fasern, die sich in deinen Wimpern verfangen können und schonender zur Haut. Jetzt noch eine ordentliche Menge Make-up-Entferner auf das Pad und dann: pressen. Etwa 30 Sekunden solltest du das getränkte Wattepad sanft auf deine Wimpern drücken, ohne zu rubbeln. Anschliessend mit wenig Druck an deinen Wimpern heruntergleiten. Nicht viel passiert? Du kannst den Schritt wiederholen, wildes Schrubben aber unbedingt vermeiden. Reste am unteren Wimpernkranz entfernst du am besten mit einem zur Hälfte gefalteten Pad.