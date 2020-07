Kampf gegen Rassismus

So woke sind Spotify und Apple Music

Initiativen wie «Africa Rising» oder «Radar» sind nicht neu. In Zeiten von «Black Lives Matter» gebührt ihnen mehr Gewicht.

Kernstück des Programms ist die monatliche «On Our Radar»-Playlist. Nach den weltweiten BLM-Protesten der vergangenen Wochen veröffentlichte Spotify im Juli zusätzlich einen Afrika-Fokus. Das Cover zeigt den südafrikanischen Rap-Newcomer Willy Cardiac .

Anfang Juli lancierte Apple Music sein neues Künstlerförderprogramm «Africa Rising». Zur Initiative gehören eine Playlist sowie eine Radioshow, die Apple-Music-Nutzerinnen und -Nutzern in 167 Ländern der Welt zugänglich sind. Der erste Förderkünstler ist Omah Lay aus Nigeria.

Vergangene Woche lancierte Apple Music das Förderprogramm «Africa Rising», das zweimonatlich einen Künstler aus dem Kontinent via Playlist und Radiokanal promotet. Zugang haben Apple-Music-Nutzer in 167 Ländern der Welt.

Spotify wiederum lancierte im März mit «Radar» eine globale Plattform für aufstrebende Musiker aus über fünfzig Kooperationsländern. Die erste «On Our Radar»-Playlist schloss etwa Künstler aus Indonesien, Panama und dem Libanon ein. Zur aktuellen Juli-Playlist veröffentlichte Spotify zudem einen Afrika-Fokus.

Spotify setzt auf die Expertise eines etablierten Community-Formats

In den USA arbeitet Spotify zudem mit der Videoplattform «Colors» an der Umsetzung von Minidokumentationen zu ausgewählten «Radar»-Acts. «Colors» macht sich bereits seit 2016 einen Namen mit Kurzfilmen, in denen internationale Newcomer vor farbigem Studiohintergrund performen.