YB-Medienkonferenz – «Fans müssen uns pushen, wir brauchen einen aussergewöhnlichen Abend»

Die Champions League ist zurück in Bern. Fünf Wochen nach dem 2:1-Coup gegen Manchester United will YB am Mittwochabend (21.00 Uhr) gegen Villarreal für die nächste magische Nacht sorgen. Wie der Schweizer Meister das anstellen will, verraten Trainer David Wagner und Nati-Verteidiger Ulisses Garcia an der Medienkonferenz ab 14.00 Uhr im Ticker und Livestream.