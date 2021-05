Nahost-Konflikt - So wollen die Kriegsparteien die Berichterstattung von 20 Minuten beeinflussen

Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ist in den letzten Tagen eskaliert. Auf beiden Seiten verloren Menschen bei Raketenangriffen ihr Leben.

In den letzten Tagen kam es im Konflikt zwischen Israel und Palästina zur Eskalation.

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist in den letzten Tagen eskaliert. Auf beiden Seiten starben nach Raketenangriffen Menschen, Medien weltweit berichten laufend, und in den sozialen Medien gehen entsprechende Hashtags viral. Auch 20 Minuten berichtet über die Eskalation – neutral, gestützt auf verlässliche Presseagenturen und ohne Position zu ergreifen.

Trotzdem werfen sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische Leser 20 Minuten vor, die Wahrheit zu verschweigen und einseitig zu berichten. «Für 20min & um die israelische zionistische Lobby in der Schweiz zu erfreuen, sind die Palästinenser kein Opfer», schreibt ein pro-palästinensicher Twitter-User.

Im selben Artikel sieht die andere Seite Antisemitismus: «Hamas feuerte Hunderte Raketen auf Israel ab, Palästinenser skandierten ‘Bomb Tel Aviv’, Hamas-Minister Fathi Hammad rief zum Judenmord auf und ihr betreibt Opfer-Täter-Umkehr. So fördert 20min Antisemitismus.» Sachliche, nüchterne Kommentare und Lob für die neutrale Berichterstattung bilden die Ausnahme (siehe Bildstrecke oben).

«Kriegsparteien funktionieren ähnlich wie Lobbys»

Sowohl Anhänger von Israel als auch des besetzten Gebiets Palästina (siehe unten) üben Druck auf die Medien aus. Diese «Pressure Groups» funktionieren ähnlich wie Lobbys und versuchen, die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Medienwissenschaftler Matthias Zehnder sagt, über einen so hoch emotionalen Konflikt wie jenen zwischen Israel und dem besetzten Gebiet Palästina zu berichten, ohne auf jemanden parteiisch zu wirken, sei praktisch unmöglich: «Sobald man es den Anhängern der Palästinenser recht macht, erzürnt man damit die pro-israelische Seite.»

Das Problem beginne bereits im Konfliktgebiet selber: «Man muss sich bewusst sein, dass hinter vielen scheinbar neutralen Informationen aus dem Krisengebiet die zwei Kriegsparteien Israel und Palästina stehen», so Zehnder. «Wie in jedem Konflikt legen es die beiden Interessengruppen darauf an, die Berichterstattungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen.»