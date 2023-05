So wollen die Parteien das Wohnungs-Problem lösen

Es fehlt an Wohnungen. Was tun? Die Parteien haben unterschiedliche Rezepte. Im Bild: Baustelle Lokstadt in Winterthur.

Am Freitag treffen sich Städte, Kantone und Verbände mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin an einem Runden Tisch in Bern.

FDP Die Zahl der Baugesuche sei auf ein 25-Jahrestief gefallen, schreibt die FDP im Ende März publizierten Positionspapier «Mehr Wohnungen, weniger Vorschriften». Die Lärmschutzvorschriften müssten liberalisiert, die Normen bei Heimat- und Denkmalschutz gelockert werden. Weiter müssten die Baubewilligungsverfahren beschleunigt und effizienter gestaltet werden. Bei einer zentralen Verwaltungsstelle müssten die Fäden zusammenlaufen. Ebenso will die FDP, dass der Raum besser genutzt wird und dass Büros einfacher in Wohnraum umgewandelt werden können.

SVP Die SVP zielt auf die Zuwanderung, zu der sie dieses Jahr eine Initiative lancieren will. Allein letztes Jahr seien 81’000 Personen zugewandert - so viele, wie im Kanton Schaffhausen lebten, sagte Marco Chiesa zu 20 Minuten. Der Bund rechne mit 40’000 Asylgesuchen für dieses Jahr. Es kämen nicht nur Flüchtlinge, sondern Arbeitsmigranten, die oft dennoch hier bleiben würden. «Das ist eine verfehlte Asylpolitik auf Kosten der Schweizer, die kaum mehr bezahlbare Wohnungen finden oder auf die Strasse gestellt werden.» Die Zuwanderung sei der richtige Hebel. Verdichtet bauen hingegen bedeute nichts anderes, als möglichst viele Menschen auf kleinem Raum zusammenpferchen. «Wollen wir Wohnbatterien? Das ist doch keine Lösung.»

Mitte Es müssten mehr Wohnungen gebaut werden, sagt der St. Galler Mitte-Nationalrat Nicolò Paganini. In den Städten dauere der Bewilligungsprozess wahnsinnig lange und es gebe zahlreiche Einsprachen, zu viele Hürden im Bau- und Umweltrecht und zu viele Leute, die mitredeten. «Die Bewilligungsbehörden sind zu zögerlich. Das ist ein Grund für die Wohnungsnot in den Städten.» Auch Mitte-Nationalrat Philip Matthias Bregy sieht vor allem in der Bewilligungspraxis Handlungsbedarf. Der Zubau müsse erleichtert werden. Für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbau sei er offen.

Grüne

Die Grüne setzt auf gemeinnützigen Wohnungsbau. Der Anteil Wohnraum mit Kostenmiete müsse schweizweit massiv gesteigert werden, sagt Bastien Girod. Er betrage schweizweit heute nur fünf Prozent, in der Stadt Zürich sind es 26 Prozent. Der Bund solle seine Bauflächen und Immobilien nicht mehr an den Meistbietenden verkaufen, sondern an denjenigen, der gemeinnützigen Wohnraum schafft. Eine weitere Baustelle sei die Standortförderung. «Wir müssen aufhören, immer mehr Firmen in die Schweiz zu holen.» Firmen wie Google, die zahlreiche Expats nachziehen, seien steuerlich gut für die Schweiz, aber mit Blick auf den Wohnungsmarkt nicht.